KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 13:31
İstanbul Ticaret İl Müdürlügüne yerleşenler

Merhaba arkadaslar burda atama,evrak teslimi,işe başlama,maaş ile ilgili bilgi paylasımı yaparsak super olur&#128077;


Memurlukgiris
09 Ocak 2024 13:39

Ayın 26 sına kadar evrakları teslim etmemiz gerekiyormuş.


tgm50
Aday Memur
09 Ocak 2024 14:29

Bende merak ediyorum maaş, promosyon ve hakları. Kocaeli il ticaret müd. atandım.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme KöşesiTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. Nereye kaç puanla yerleştirildiniz?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023/2 KPSS - Bahisler AçılmıştırTicaret Bakanlığı- Memur- Ticaret İl Müdürlüğü (Tüm İlçeler-Taşra)Puanım yerleştirme taban puanlarının üzerinde ancak yerleşemedim.Tarım ve Orman Bakanlığı Büro Personelijandarma açıktan memur alımıAtandıktan sonra ilk maaş peşin mi yatıyor?

Sözlük

kızıl tüylü deve 1 sahibinden 1 Aşkın tanımı 1 oğlak burcu erkeği 2 eyüp sultan 2 günün sözü 2 evde kullanılmayan eski eşyalar 4 İçinden geleni söyle 2 günaydın sözlük 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Ortağı olduğu oto tamirhanesini kundakladı: 2 dükkan ve 10 araç yandıMemur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?Hudut Kartalları nöbette: Sınırda 5 kişi yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevinciÇanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!