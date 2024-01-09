Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2024 14:05
Yeni alım

Merhaba ben lise mezunu hemşireyim puanım 83.69 önümde atanmayan kişi sayısı 333 merak ediyorum puanı benden yüksek olup İzmir?i tercih edecek kaç kişi var bu 333 kişiden lise hemşireleri bana cevap verirseniz çok memnun olurum

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