Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


09 Ocak 2024 14:23
ücretli öğretmen gih
kolay gelsin eşim ücretli öğretmen , gih'e başvursam geçebilir miyim ?

iamapoliceman
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 15:15
konuyu anlayamadım? normal öğretmen olsa gihe geçemezsin ücretli öğretmen olunca nasıl geçeceksin?

Ragıp Gelibolu
Aday Memur
09 Ocak 2024 15:19

Madde 39 ? (Değişik:RG-17/3/2022-31781-CK-5306/26 md.) Personelin, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Emniyet Teşkilatı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilir.

Eşinin başka ile atanamayacağına dair belgeyi sun bakalım nasıl sonuçlanacak. Ben de merak ettim açıkçası.

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