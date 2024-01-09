Belediyeden geçiş sorunları (yardım)

Ben memur değilim ama belediye çalışanıyım yalnış hatırlamıyorsam bi kural çıkacaktı belediyeden sadece başka belediyeye geçiş olacaktı ama akibetini bilmiyorum tayin işinin parti ile alakası yok devlet memurusun sonuçta belediyede yönetim değişse atıyorum şube müdürüysen vs seni değiştirebilir başka bir yere verebilir belediyeden de gönderebilir ama memuriyetine zarar gelmez senin kazanılmış bir hakkın var sonuçta ama bir şekilde başka kurumlara tayin de oluyordur ilaki yapanlar biliyorum en basiti abime oldu tarım iş müdürlüğünden belediyeye geldi bakanlık değişikliği yaparak tam tersi de oluyordur mutlaka Bemce gidip başlamanda fayda var çünkü puanın her türlü yandı en az 1 sene yerinden oynayamazsın tekrar sınava gireyim dersen 1 sene bekleyemem diye o da mantıklı

Ben memur değilim ama belediye çalışanıyım yalnış hatırlamıyorsam bi kural çıkacaktı belediyeden sadece başka belediyeye geçiş olacaktı ama akibetini bilmiyorum tayin işinin parti ile alakası yok devlet memurusun sonuçta belediyede yönetim değişse atıyorum şube müdürüysen vs seni değiştirebilir başka bir yere verebilir belediyeden de gönderebilir ama memuriyetine zarar gelmez senin kazanılmış bir hakkın var sonuçta ama bir şekilde başka kurumlara tayin de oluyordur ilaki yapanlar biliyorum en basiti abime oldu tarım iş müdürlüğünden belediyeye geldi bakanlık değişikliği yaparak tam tersi de oluyordur mutlaka Bemce gidip başlamanda fayda var çünkü puanın her türlü yandı en az 1 sene yerinden oynayamazsın tekrar sınava gireyim dersen 1 sene bekleyemem diye o da mantıklı