KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 14:47
Belediyeden geçiş sorunları (yardım)

2023/2 tercihlerinde istanbul esenler belediyesine atandım fakat yaşam şartları zor olduğundan ve tahin işleri zor olduğundan gitmek istemiyorum.Farklı belediyeye geçiş işleri nasıl oluyor ? Memleketimdeki belediye ve atandığım yer aynı parti geçiş olurmu veya farklı bi kuruma geçebilirmiyim ? Not: Atandığım kadronun 2si boş kadro kul hakkı yemedim.


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 14:58

Tayin işlerinin zor olduğunu yaşam şartlarının zor olduğunu atandıktan sonra mı öğrendin? Tayin olmanın parti ile uzaktan yakından en ufak bir ilişkisi yok atandıktan sonra gitmek istemeyeceğiniz yerleri tercih etmeyin o zaman gözünüzü seveyim Allah rızası için yahu daha evrakları bile teslim etmeden ki belki teslim bile etmeyeceksin tayini ve başka kuruma geçmeyi düşünmek de ne biliyim nasıl tercih yapılır olmuş böyle


Ekonomist777
Aday Memur
09 Ocak 2024 15:04

Mehmet bey 4 kişilik kadronun 2si boş yazan olmamış gitmesemde kimsenin hakkına girmedim


Ekonomist777
Aday Memur
09 Ocak 2024 15:06

Yanlış tercih yaptım fakat belediyede memur arkadaşlar varsa bilgilendirirse sevinirim


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 15:07

Hak yemek konusunda yorum yapmadım tekrar oku istersen yorumumu hayat şartları ve tayin durumunu atandıktan sonra mı öğrendin diyorum daha dün açıklandı bugün gitmek istemiyorum diyeceğiniz yeri en baştan neden yazıyorsunuz diyorum sadece tayin işinin parti ile uzaktan yakından alakası yok devlet memurusun diyorum şunu da ekliyim gitmezsen puanın yanacak temmuz atamasında tercih yapamayacaksın ya da tekrar sınava gireceksin gitmek istemeyeceğin yeri yazmamak en mantıklısıydı

Ekonomist777, 21 dk. önce

Mehmet bey 4 kişilik kadronun 2si boş yazan olmamış gitmesemde kimsenin hakkına girmedim


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 15:10

Daha evrakları teslim etmeden tayin işini düşünme diyorum git bi başla gitsen de gitmesen de puanın her türlü yandı zaten ille ısrarlıysan devam etmem buraya dersen tekrar sınava gir zaten ilk 1 sene geçmeden ülkedeki hiç bir kurumda tayin diye birşey söz konusu değil eş durumu vs olmazsa galiba

Ekonomist777, 19 dk. önce

Yanlış tercih yaptım fakat belediyede memur arkadaşlar varsa bilgilendirirse sevinirim


Ekonomist777
Aday Memur
09 Ocak 2024 15:13

Anlıyorum sizide fakat gerekirse 5 sene katlanırım zorluklara dedim.Nakil işlerinin çok zor olduğunu bilmiyordum bu konuda bilgi almak istiyorum gidebilirim eğer oluru varsa.


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 15:21

Ben memur değilim ama belediye çalışanıyım yalnış hatırlamıyorsam bi kural çıkacaktı belediyeden sadece başka belediyeye geçiş olacaktı ama akibetini bilmiyorum tayin işinin parti ile alakası yok devlet memurusun sonuçta belediyede yönetim değişse atıyorum şube müdürüysen vs seni değiştirebilir başka bir yere verebilir belediyeden de gönderebilir ama memuriyetine zarar gelmez senin kazanılmış bir hakkın var sonuçta ama bir şekilde başka kurumlara tayin de oluyordur ilaki yapanlar biliyorum en basiti abime oldu tarım iş müdürlüğünden belediyeye geldi bakanlık değişikliği yaparak tam tersi de oluyordur mutlaka Bemce gidip başlamanda fayda var çünkü puanın her türlü yandı en az 1 sene yerinden oynayamazsın tekrar sınava gireyim dersen 1 sene bekleyemem diye o da mantıklı

Ekonomist777, 12 dk. önce

Anlıyorum sizide fakat gerekirse 5 sene katlanırım zorluklara dedim.Nakil işlerinin çok zor olduğunu bilmiyordum bu konuda bilgi almak istiyorum gidebilirim eğer oluru varsa.

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