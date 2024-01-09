Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


09 Ocak 2024 14:50
Eş durumu

herkeze merhaba , benim gecen sene şark ım çıktı , durdurma dilekçesi verip bu sene ilişik kesmedim , eşim ise başka bir doğu iline üniversite hocalığını kazandı sorum şu ben dilekçe ile kendi atandığım doğu ilime gitmeden eşimin atandığı doğu iline gidebilirmiyim . süreç uzun olurmu bilgilendirirseniz sevinirm

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