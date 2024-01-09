Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 14:52
atama hk.

Merhaba,

657 ye bağlı bir kamu kurumunda tekniker olarak çalışıyorum. Son atama ile DHMI ye tekniker olarak atandım.

Kurumdan ayrılma yada ünvan konusunda sorun olurmu acaba ?

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