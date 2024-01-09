KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 15:16
Benden size bir öneri

Hak yeme mevzusuna girmeden naçizane önerilerim var. Bana kalırsa tercih listesi oluştururken yazdığınız illeri yaşam koşullarını kurumdaki çalışma koşullarını araştırarak tercih yapın kaç tercih yaparsanız yapın gelirse nasıl giderim o şehirde nasıl yaşarım o kurumda nasıl çalışırım diye tereddüt yaşayacağınız yerleri yazmayın hele ki merkezi atamada bu hatayı yaparsanız puanınız yanar size de yazık puanınıza da yazık geçen zamanınıza da yazık hele şehir dışına böyle atanırsanız yaptığınız masraflara yazık


Hutck-
09 Ocak 2024 15:21

özelden bi sorum oldu size bakar mısnız

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