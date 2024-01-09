Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 15:26
Meslek liseleri ek dersi

Meslek lisesinde calisipta ek dersi yatn var mi bizim burda herkes aldi bir tek meslek liseleri alamadi


Ogretmen.
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:23

?


Rafaello
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:26
Yatmadı
Ogretmen., 59 dk. önce

?


Ogretmen.
Aday Memur
09 Ocak 2024 17:14

Anlasilan bugunde yatmayacak


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
09 Ocak 2024 17:17
sizin ora neresi bir de onu deseydin
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