Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 15:27
Rapor bildirmeme ceza

Merhaba, sözleşmeli zabıt katibiyim Kasım ayında 3 günlük bir rapor kullandım normalde aldığım raporları hukuk yazı işleri müdürüme gönderiyordum sorun olmuyordu simdi savcılıktaki idari işler müdürü aradı raporu vizite ekranına girmediği için 6700 lira ceza geldiğini raporun kendisine bildirilmediğini bu cezayı ödeyemeceklerini söyledi bende ben böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum bu zamana kadar aldığım tüm raporları yazı işleri müdürüne gönderdim sorun olmuyordu dedim kendisi açıktan demese de cezayı benim ödemem gerektiğini ifade eder şekilde konuştu sözleşmede böyle bir şeyin yazdığını söyledi bana bunun bir yaptırımı olur mu çünkü ben bu cezayı ödemem bilgilendirirseniz sevinirim


E.Kayı Han
Editor
09 Ocak 2024 15:42

raporu idari işler müdürüne bildirmek gibi zorunluluğunuz yok. almış olduğunuz raporu zaten sgk sistemden gönderiyor. idari işler sgk ekranını kontrol etmeyi ve raporu onaylamayı unutmuş ceza çıkınca size ödettirmeye çalışıyor.

kısacası sorumlu siz değilsiniz.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
09 Ocak 2024 16:20

Sizin ödemeniz gerektiğini, şifaen değil de resmi yazıyla size bildirmesini isteyin.


Reamonn42
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:24

Ben zaten o kurumdan ayrıldım tayin oldum resmi yazıyla bildirse benim mi ödemem gerekiyor hocam ? Benim derdim bu parayı ödememek zaten

ÇOTANAK, 1 saat önce

Sizin ödemeniz gerektiğini, şifaen değil de resmi yazıyla size bildirmesini isteyin.


Reamonn42
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:26

Bu ceza kuruma kesiliyor kurumda yerine getirmeyen personelden mi alıyor parayı normalde hocam ? Yani bu parayı normalde görevini yapmayan idari işler müdürünün mü ödemesi gerekiyor ?

E.Kayı Han, 2 saat önce

raporu idari işler müdürüne bildirmek gibi zorunluluğunuz yok. almış olduğunuz raporu zaten sgk sistemden gönderiyor. idari işler sgk ekranını kontrol etmeyi ve raporu onaylamayı unutmuş ceza çıkınca size ödettirmeye çalışıyor.

kısacası sorumlu siz değilsiniz.


E.Kayı Han
Editor
09 Ocak 2024 16:27

Bu ceza kuruma kesiliyor. Ödemesi gereken de kurum. Senlik bir durum yok. Resmi yazı zaten yazamaz. 5510 sayılı kanunun 102 ve 103. maddelerine bakarsan görürsün. Raporu onaylamayan kuruma ceza yazılır. Sorumluluk sende değil. Zira yukarıda da söyledim raporu sgk online olarak gönderiyor. Ekrana girip bakıp onaylayacaktı. Onaylamamış ceza kesilmiş. Senlik bir durum yok.

Reamonn42, 56 dk. önce

Bu ceza kuruma kesiliyor kurumda yerine getirmeyen personelden mi alıyor parayı normalde hocam ? Yani bu parayı normalde görevini yapmayan idari işler müdürünün mü ödemesi gerekiyor ?


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
09 Ocak 2024 16:30

Resmi yazı istersen yazamaz, çünkü kusur kendisinde olduğu için sana " ya tutarsa " minvalinde söylemiş. Cezayı kurum öder, kurum da kusurlu memura rücu eder. Herkes işini düzgün yapacak, işini eksik yapıp sonra da personelden kendi kusurundan kaynaklanan hususu yerine getirmesini istemek ayıptır.

Reamonn42, 58 dk. önce

Ben zaten o kurumdan ayrıldım tayin oldum resmi yazıyla bildirse benim mi ödemem gerekiyor hocam ? Benim derdim bu parayı ödememek zaten


Reamonn42
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:47

Teşekkür ederim sayın editörlerim çok sağ olun

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