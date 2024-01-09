Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 15:46
İstifa edip yeni kuruma başlamak

Hocalarım merhaba, Millî eğitimde sözleşmeli olarak çalışıyorum, istifa edip başka kuruma geçsem çalıştığım günler diğer kurumda memurluğuma eklenir mi


Sultandonmez
09 Ocak 2024 15:53

evet onu bende merak ediyorum. Bilgisi olan cevap verebilir mi acaba?

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