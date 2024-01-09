Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 15:52
EKPSS 2024 Tercihleri

Bu konuda herhangi bir duyumu olan var mı acaba kadroların dağılımı ne zaman açıklanır?


rgbtogray
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:29

Bakan Ocak ayında açıklayacağız dedi. Ben başka detay duymadım.

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