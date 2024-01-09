Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 15:54
2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!

Ocak enflasyonunu çift haneli bekleyen hayalperest insanlarımıza kötü haberlerim var, ama Temmuz ayında görüşeceğiz...


Akademik7224
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 15:57

Önce %15'i geçecek bir enflasyon, ardından da %10'luk bir enflasyon farkı bile zor gerçekleşecek bir senaryo. En yüksek beklenilen yıllık enflasyon %50, yarısı 25 eder ve %20 lik bir zam oluşturur, ki seçim sonrası enflasyon Nisan ayı hariç ciddi manada gerileyecektir.


seyay
Genel Müdür
09 Ocak 2024 16:04

Merkez bankası 2024 tahmini yüzde 34 - 35 gibi . Tabi her zamanki gibi tahmini yenilerse ve bu seyirde haziran ayına kadar gidilirse açıkçası bende temmuz fiyat farkı ve sözleşme oranı ile birlikte yüzde 22-24 arasında bir zam geleceğini düşünüyorum.

Akademik7224, 1 saat önce

Önce %15'i geçecek bir enflasyon, ardından da %10'luk bir enflasyon farkı bile zor gerçekleşecek bir senaryo. En yüksek beklenilen yıllık enflasyon %50, yarısı 25 eder ve %20 lik bir zam oluşturur, ki seçim sonrası enflasyon Nisan ayı hariç ciddi manada gerileyecektir.


Prettyhatun
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 16:10

Bence yüzde 20 bile zor, kümülatif hesaplama ile belki yüzde 20 olur


Akademik7224
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 16:11

Ülkemiz dinamikleri çok aktif, -+5 puan oynama olabilir mi elbette olabilir. Göreceğiz...

seyay, 1 saat önce

Merkez bankası 2024 tahmini yüzde 34 - 35 gibi . Tabi her zamanki gibi tahmini yenilerse ve bu seyirde haziran ayına kadar gidilirse açıkçası bende temmuz fiyat farkı ve sözleşme oranı ile birlikte yüzde 22-24 arasında bir zam geleceğini düşünüyorum.

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