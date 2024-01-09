Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 15:59
sendikalar işe yaramıyorsa neden üyeyiz ?
sendikalara üyeyiz ama hiç bir hakkımızı savunmuyorlar öyleyse memur sende hal neden bu kadar üye var ?

turkeli1048
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:13

Beklenti, aylık ödenen ücret, tarafını belli etme. Kısacası birçok sebebi var. Biz ne kadar konuşursak konuşalım bir şey değişmez.


2ven
Memur
09 Ocak 2024 16:16

Ben tarafımı belli etmek için üyeyim, muhalif, minik bir sendikacık


iyilikiyidir01
Aday Memur
09 Ocak 2024 16:25
Kulaklık bardak hediyesi alıyorsunuz ne olmus yani ben birinden kulaklık alıp dıgerıne geceni gordum ondan da alacak :) sendika haklarını savunduğunu dusunuyorsan hala bosuna dusunme sendikanın bu memurlara kazanım diye verdıgı kılık kıyafet sac sakal kupe:) sendika be hakkını savunuyor memurun grev yapma yetkisini bile elinden alınmasına razı gelmjs :) adam sadece alkıslıyor tum sendikalar Baska ne is yapıyor ki hukumet verirse alırsın vermezse kafana göre o sendikadan istifa et dıgerıne gıt

Karizmaunl
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 16:41

538 TL için. "Bedava sirke baldan tatlıdır". 538 TL değil 38 TL olsa sendikaya Memur-Sen e Kamu-Sen e üye olanların üyelerinin %99,99 u yine istifa etmez.

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