sendikalar işe yaramıyorsa neden üyeyiz ?

Kulaklık bardak hediyesi alıyorsunuz ne olmus yani ben birinden kulaklık alıp dıgerıne geceni gordum ondan da alacak :) sendika haklarını savunduğunu dusunuyorsan hala bosuna dusunme sendikanın bu memurlara kazanım diye verdıgı kılık kıyafet sac sakal kupe:) sendika be hakkını savunuyor memurun grev yapma yetkisini bile elinden alınmasına razı gelmjs :) adam sadece alkıslıyor tum sendikalar Baska ne is yapıyor ki hukumet verirse alırsın vermezse kafana göre o sendikadan istifa et dıgerıne gıt

