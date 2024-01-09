Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 16:07
Memur fazla çalısma

Koruma ve güvenlik görevlisi olarak 192 saat calışmaktayım.Ayda 32 saat fazlam çıkıyor ayrıca resmi günlerde 1/1 mi izin alıyoruz yoksa 1/2 mi bazı kurumda calışan arkadaslar resmi günlerde calıştığında 1 güne iki gün izin aldıklarını sö&#253;lüyorlar.Bilgisi olan arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum.Saygılarımla

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