KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 16:10
Atanma süreci hk.

arkadaşlar evrak tesliminden sonra süreç nasıl ilerliyor bilen yardımcı olabilir mi iş başı tarihini kaç gün sonraya veriyorlar özelde çalışanlarin iş yerinin 8 hafta ihbar hakkı var bunu kullanmak isterse 2 ay bekleniyor mu mesela


panioinos
Aday Memur
09 Ocak 2024 17:11

atama sonucu açıklandıktan sonra evrak teslimi, güvenlik araştırması vs tam 82 gün sürdü. büyük ve kurumsal bir şirket olmasına rağmen 10 günde çıkışımı aldım. o kadar şanslıydım ki çıkmadan 8 gün önce banka promosyonu 1 asgari ücret ve ramazan çeki aldım. eğer ihbar süresi boyunca kalmazsanız ihbar tazminatı ödeme durumunda kalabilirsiniz. en temizi 3 gün üst üste işe gitmeyin sizi çıkarsınlar :):):)


Noname111
Aday Memur
09 Ocak 2024 17:30
Bize söylenilen işbaşı tarihinde kesin olarak başlamamız mi gerekiyor mazeret sunsak erteleyebilme şansımız var mı

Kor nokta
Aday Memur
09 Ocak 2024 18:11

Atanılan kurumdan başka bir şehirde yaşıyorsanız 15 gün süreniz oluyor. Aynı şehirdeyseniz bir an önce başlamalısınız.

Noname111, 4 saat önce
Bize söylenilen işbaşı tarihinde kesin olarak başlamamız mi gerekiyor mazeret sunsak erteleyebilme şansımız var mı

panioinos
Aday Memur
09 Ocak 2024 18:49

Mevzuat madde 62-63

Noname111, 4 saat önce
Bize söylenilen işbaşı tarihinde kesin olarak başlamamız mi gerekiyor mazeret sunsak erteleyebilme şansımız var mı

Noname111
Aday Memur
09 Ocak 2024 19:28
teşekkürler hocam başka şehirdeyim
Kor nokta, 3 saat önce

Atanılan kurumdan başka bir şehirde yaşıyorsanız 15 gün süreniz oluyor. Aynı şehirdeyseniz bir an önce başlamalısınız.

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