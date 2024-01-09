KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 16:10
atanma süreci
arkadaşlar evrak tesliminden sonra süreç nasıl ilerliyor bilen yardımcı olabilir mi iş başı tarihini kaç gün sonraya veriyorlar özelde çalışanlarin iş yerinin 8 hafta ihbar hakkı var bunu kullanmak isterse 2 ay bekleniyor mu mesela

panioinos
Aday Memur
09 Ocak 2024 17:11

atama sonucu açıklandıktan sonra evrak teslimi, güvenlik araştırması vs tam 82 gün sürdü. büyük ve kurumsal bir şirket olmasına rağmen 10 günde çıkışımı aldım. o kadar şanslıydım ki çıkmadan 8 gün önce banka promosyonu 1 asgari ücret ve ramazan çeki aldım. eğer ihbar süresi boyunca kalmazsanız ihbar tazminatı ödeme durumunda kalabilirsiniz. en temizi 3 gün üst üste işe gitmeyin sizi çıkarsınlar :):):)

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