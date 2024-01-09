Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


09 Ocak 2024 16:30
Eski Polsan üyeliği

Herkese iyi günler Meslekten çıkarılmadan önce polsan üyesi olup idare mahkeme kararıyla mesleğe geri dönenlerin daha önce sandık geriye dönük borç çıkarıyor ve bu ödenerek üyelikleri eski haline getiriliyordu 14 Aralık?tan sonra bu hakları elinden alınmış bununla ilgili Polisan?a dilekçe yazıp gelen cevaba göre dava açan var mı vereceğiniz cevap için teşekkür ederim


onuncuköy10
Memur
09 Ocak 2024 16:53
30.07.2022 de ihraç edildim Polsan üyesiydim.13.07.2023 mahkeme kararı ile iade oldum.Polsan ile yazışma yaptım üyeliğimin kaldığı yerden ihya edilmesini istedim.Bana yazdıkları cevapta,ödedikleri ikramiyeyi ve ihraç dönemine ait aidatları faiziyle ödemem durumunda üyeliğimin ihya edileceği yazı ile bildirildi.Ben aidatları faiziyle ödeyeyim ikramiyeyi tekrar emekli olunca mahsup edin dedim kabul etmediler,bende kamu denetçiliği kurumuna Ağustos ayında yazdım henüz sonuçlanmadı.

Buvaiskaba34
Memur
09 Ocak 2024 16:57

Benimde karar çıktı henüz başlama için çağırmadılar, bende Polsan üyesiydim (30/07/2022) de ihraç olduktan sonra mecburen çıktık, başlama yaptıktan sonra üyeliğimin aktif hale getirilmesi için dilekçe vericem ona gör yol izleriz, ama daha önce girişimde bulunan arkadaşlar olmuştu ne aşamada bilemiyorum sayfa da iyi olmuş burdan takip ederiz gelişmeleri.


Buvaiskaba34
Memur
09 Ocak 2024 17:00

Devrem olumsuz cevaba göre idare mhk dava açılsa nasıl olur.

onuncuköy10, 30 dk. önce
30.07.2022 de ihraç edildim Polsan üyesiydim.13.07.2023 mahkeme kararı ile iade oldum.Polsan ile yazışma yaptım üyeliğimin kaldığı yerden ihya edilmesini istedim.Bana yazdıkları cevapta,ödedikleri ikramiyeyi ve ihraç dönemine ait aidatları faiziyle ödemem durumunda üyeliğimin ihya edileceği yazı ile bildirildi.Ben aidatları faiziyle ödeyeyim ikramiyeyi tekrar emekli olunca mahsup edin dedim kabul etmediler,bende kamu denetçiliği kurumuna Ağustos ayında yazdım henüz sonuçlanmadı.

onuncuköy10
Memur
09 Ocak 2024 17:06
Polsan'ın tüzüğünde ihraç olup,ihraçken emekli olan ve mahkeme kararı ile iade olanların üyelikleri ile ilgili bir madde yok.Ben bu ay emekli olacam tekrar polsana yazacağım üyeliğimin ihya edilerek ödenen ikramiye aidatlar ve faizin mahsup edilerek kalananın ödenmesini isteyecem.Kesilen faiz için idareye dava açacağım
Buvaiskaba34, 23 dk. önce

Devrem olumsuz cevaba göre idare mhk dava açılsa nasıl olur.

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