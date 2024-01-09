Eski Polsan üyeliği

30.07.2022 de ihraç edildim Polsan üyesiydim.13.07.2023 mahkeme kararı ile iade oldum.Polsan ile yazışma yaptım üyeliğimin kaldığı yerden ihya edilmesini istedim.Bana yazdıkları cevapta,ödedikleri ikramiyeyi ve ihraç dönemine ait aidatları faiziyle ödemem durumunda üyeliğimin ihya edileceği yazı ile bildirildi.Ben aidatları faiziyle ödeyeyim ikramiyeyi tekrar emekli olunca mahsup edin dedim kabul etmediler,bende kamu denetçiliği kurumuna Ağustos ayında yazdım henüz sonuçlanmadı.

30.07.2022 de ihraç edildim Polsan üyesiydim.13.07.2023 mahkeme kararı ile iade oldum.Polsan ile yazışma yaptım üyeliğimin kaldığı yerden ihya edilmesini istedim.Bana yazdıkları cevapta,ödedikleri ikramiyeyi ve ihraç dönemine ait aidatları faiziyle ödemem durumunda üyeliğimin ihya edileceği yazı ile bildirildi.Ben aidatları faiziyle ödeyeyim ikramiyeyi tekrar emekli olunca mahsup edin dedim kabul etmediler,bende kamu denetçiliği kurumuna Ağustos ayında yazdım henüz sonuçlanmadı.