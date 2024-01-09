KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 16:33
Pomem ortopedi

Merhabalar arkadaşlar, bu ilk konum. Yaklaşık 5 6 sene önce bana meniskus yirtigi tanısı konmuştu. Ameliyat olmayı Red ettim çünkü ameliyat gecmisimin olmaması gerektiğini biliyordum. Sorum şu ki ; ben şimdiden parkur çalışmalarina başladım fakat okula girebilirsem ortopedi bundan dolayı beni eler mi ? Daha önce böyle bir sey başına gelen var mı? Genel sağlıkta cok kalk yapıp ameliyat izine bakiliyormus. Cok kalk yaptığımda dizimden click sesi geliyor. Yakalanirsam okuldan atılma gibi bir durum olur mu?

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