Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2024 16:49
alt bölge tayini karar verme kimin yetkisinde ?
alt bölge tayini bakanlık mı onay veriyor? başhekimlik red etme gibi bir durumu var mı?

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