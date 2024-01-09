Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


09 Ocak 2024 16:50
Silahı alınan polis
silahım alındı emniyetteki psikologla görüştüm sevk yazmayacam olumsuz birşey yok dedi bundan sonra süreç nasıl işler ne zaman silahımı alabilirim ? Şubatta eş durumu tayini için dilekçe verecem etkiler mi ?

iyilikiyidir01
Aday Memur
09 Ocak 2024 17:12
Bu is garip olmus psikologa sevk edilince silah alınmaz ki psikolog hastaneye sevk ederse silah alınır hastane verin derse silah iade edilir psikologa gitmeden silahın alınmaz ki zaten ıs karısmıs sacma sapan bırsey yapmışlar ayrıca silahlı görev yapıp yapacağına da psikolog karar verme merci degıl psikolog sadece sıkıntı var mı yok mu diye hastaneye sevk eder yani ısın kısası sudur psikolog suphelenebılır ve tespit edilmesi İcin hastaneye sevk eder. Yani amirin silahını alıp psikologa yollaması garip olmus

iyilikiyidir01
Aday Memur
09 Ocak 2024 17:14
Ayrıca o psikolog risk Almıs kendi acısından iyi denk gelmişsin cunku ust yazı ile gelen kim olursa olsun asla riske atmaz kendini cunku daha önceden bir kac psikolog bunun sıkıntısını yasadıgı İcin hepsi de bilir yani ust yazı ile geldi ise hemen hastaneye gönderir onların karar vermesini ister zaten silah alma ısı öyle senin amırının kararı yada psikolog kararı ile geri verilmez yani daire onay yazısını yazar
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