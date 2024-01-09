Silahı alınan polis

Bu is garip olmus psikologa sevk edilince silah alınmaz ki psikolog hastaneye sevk ederse silah alınır hastane verin derse silah iade edilir psikologa gitmeden silahın alınmaz ki zaten ıs karısmıs sacma sapan bırsey yapmışlar ayrıca silahlı görev yapıp yapacağına da psikolog karar verme merci degıl psikolog sadece sıkıntı var mı yok mu diye hastaneye sevk eder yani ısın kısası sudur psikolog suphelenebılır ve tespit edilmesi İcin hastaneye sevk eder. Yani amirin silahını alıp psikologa yollaması garip olmus

Bu is garip olmus psikologa sevk edilince silah alınmaz ki psikolog hastaneye sevk ederse silah alınır hastane verin derse silah iade edilir psikologa gitmeden silahın alınmaz ki zaten ıs karısmıs sacma sapan bırsey yapmışlar ayrıca silahlı görev yapıp yapacağına da psikolog karar verme merci degıl psikolog sadece sıkıntı var mı yok mu diye hastaneye sevk eder yani ısın kısası sudur psikolog suphelenebılır ve tespit edilmesi İcin hastaneye sevk eder. Yani amirin silahını alıp psikologa yollaması garip olmus