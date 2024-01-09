Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 17:06
aralikta rapor
arkadaslar aralik ek dersi yapildi ginderildi. ben sonra aralik ayinda son haftasinda rapor aldim. 1 haftalik ekders araliktan degil ocak ayundan kesilecek. ama ucretleri ayni degil bu durumda nasil yol izleniyor

difficulties
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 17:17

Aralık ayına göre hesaplayıp sana geri ödeme tahakkuk edecekler. sen de o miktarı gidip mal müdürlüğüne ödeme yapacaksın.

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