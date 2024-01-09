Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 17:25
Memuriyete dönüş yeni kurum

Merhaba öncelikle

2020 yılında Adalet Bakanlığı katiplik görevimden DMK 94. Maddesi gereğince görevimden ayrılmıştım. Şimdi memurluğa geri döneceğim. Fakat yeniden Adalet Bakanlığı'nda eski görevime mi dönmem lazım yoksa başka bir kurumda boş kadro tespit etmem halinde bu kadroya bıraktığım derece ve kademede de dönme şansım var mı ?

Bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımızdan cevap bekliyorum kolaylıklar dilerim.

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