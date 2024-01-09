KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 18:42
Avukat/Hukuk P3:88 Memuriyet Düşünceleriniz?

Arkadaşlar kendi alanımdan avukat olarak şu an için 88 puanımla atanma şansım yok. Bir çok memuriyete de başvurmadım. Ancak bundan sonra bütün memuriyet ilanlarına başvurmayı düşünüyorum çünkü en son atamada dahi puanlar hiç düşmedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu sene puan geçerliliği süresi içerisinde memuriyete atanabilir miyim?


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
09 Ocak 2024 18:45

umarım iyi bir alım olur da kendi kontenjanına başvurursun once sene oku emek ver sonra herhangibirmemurluk düşün

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