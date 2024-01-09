Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Ocak 2024 18:55
Yedek subay sınıfları

Askerliğini yedek subay olarak yapınca ve devam etmek istenirse piyade olarak mı kalınıyor sınıf seçimi hangi aşamada oluyor? mühendis sınıfına yedek subayliktan geçme gibi bir olay yok sanırım.

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