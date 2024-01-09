4507-Uluslararası İlişkiler Bölümü iibf kadrosundan atandım ancak hata mı ettim?

sacmalama en iyi kurumlardan birine atanmışsın ne iş olursa olsun zaten öğretecekler takılma böyle şeylere hayırlı olsun

sacmalama en iyi kurumlardan birine atanmışsın ne iş olursa olsun zaten öğretecekler takılma böyle şeylere hayırlı olsun