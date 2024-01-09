KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 19:17
4507-Uluslararası İlişkiler Bölümü iibf kadrosundan atandım ancak hata mı ettim?

Merhaba dostlar. Ben DHMİ düz memurluğa atandım Uluslararası ilişkiler mezunu olarak ancak bir çekincem var sadece 1.sınıfta çok aşırı basit düzeyde genel işletme dersi aldık zaten ağırlıklı olarak yüzde 99 sözel bir bölüm.. Bu sebeple içimde biraz şüphe var 92 puanla atandım sizce zorluk çeker miyim? İibf ile 4001 arasında zorluk farkı var mıdır ki? Muhasebe bölümüne verirlerse ne yapcam emin değilim hatırlamıyorum bile hiçbir şey ama kpss den 92 aldım matematiğim var sizce sorun çıkar mı?


cartcurt28
Aday Memur
09 Ocak 2024 19:36
hayirli olsun atanmissin..git keyfini cikar..oraya gidince kimsenin senden bi beklentisi olmayacak..muhasebe bilmiyorum vs gibi muhabbetler söz konusu değil..öğretirler, öğrenirsin..bu kadar..bilgisayarini, excelini vs. geliştir ki kimseye muhtaç olma,minnet etme..tek tavsiyem budur..

Nemrut0101
Aday Memur
09 Ocak 2024 19:46

Teşekkür ederim. Bilgisayar işletmenliği sertifikam da var. Fena sayılmam bilgisayar konusunda. Tuttuğunu koparan birisiyimdir de aday memurluk sınavlar vs çok net bilgiler göremediğim için İnternette Biraz tedirgin etti.

cartcurt28, 1 saat önce
hayirli olsun atanmissin..git keyfini cikar..oraya gidince kimsenin senden bi beklentisi olmayacak..muhasebe bilmiyorum vs gibi muhabbetler söz konusu değil..öğretirler, öğrenirsin..bu kadar..bilgisayarini, excelini vs. geliştir ki kimseye muhtaç olma,minnet etme..tek tavsiyem budur..

turasas2022
Memur
09 Ocak 2024 19:46
sacmalama en iyi kurumlardan birine atanmışsın ne iş olursa olsun zaten öğretecekler takılma böyle şeylere hayırlı olsun
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