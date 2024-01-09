Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 19:26
Bir soru ?

Merhaba arkadaşlar. Örneğin ben 15 Şubat'ta 2 aylık ücretsiz izne ayrılmak istesem ayrılabilir miyim ?

Diğer soru ise diyelim ki ayrıldım maaşımdan kesinti olur mu..olursa nasıl bir kesinti olur?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
09 Ocak 2024 19:33

Merhaba,

Ücretsiz izne ayrılınca maaşınızda kesinti olmayacaksa bunun adı neden ücretsiz izin? Hiç düşündünüz mü bunu?


Mstdag13
Aday Memur
09 Ocak 2024 19:37
memuriyete beş yılını tamamladıysanız toplamda 1 yıla kadar ücretsiz izne ayrılabilirsiniz. ve ücretsiz izine ayrılırsanız özlük haklarınızdan yararlanamazsınız.

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
09 Ocak 2024 19:44
toplamda bir yıl ücretsiz izin hakkınız vardır ancak bunu en fazla iki seferde kullanabilirsiniz. ücretsiz izinde para alır mıyım diye soranıysa hayatımda ilk defa gördüm.
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