Bir soru ?

toplamda bir yıl ücretsiz izin hakkınız vardır ancak bunu en fazla iki seferde kullanabilirsiniz. ücretsiz izinde para alır mıyım diye soranıysa hayatımda ilk defa gördüm.

toplamda bir yıl ücretsiz izin hakkınız vardır ancak bunu en fazla iki seferde kullanabilirsiniz. ücretsiz izinde para alır mıyım diye soranıysa hayatımda ilk defa gördüm.