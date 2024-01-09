İlk atama yapılan yerden gönüllü şark

Arkadaşlar selamlar, ilk atama yerim aydında iki yılımı doldurdum, bu sene ise gönüllü şark a gitmek istiyorum, bazıları gidilebilir bazıları 3 yıl doldurmak gerekiyo bazıları da ikinci şark a gönüllü gidilebileceğini söylüyor, yönetmelikte bunla ilgili birşey göremedim, bu konuda net bilgisi olan var mı

Arkadaşlar selamlar, ilk atama yerim aydında iki yılımı doldurdum, bu sene ise gönüllü şark a gitmek istiyorum, bazıları gidilebilir bazıları 3 yıl doldurmak gerekiyo bazıları da ikinci şark a gönüllü gidilebileceğini söylüyor, yönetmelikte bunla ilgili birşey göremedim, bu konuda net bilgisi olan var mı