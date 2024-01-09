Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


09 Ocak 2024 19:29
İlk atama yapılan yerden gönüllü şark
Arkadaşlar selamlar, ilk atama yerim aydında iki yılımı doldurdum, bu sene ise gönüllü şark a gitmek istiyorum, bazıları gidilebilir bazıları 3 yıl doldurmak gerekiyo bazıları da ikinci şark a gönüllü gidilebileceğini söylüyor, yönetmelikte bunla ilgili birşey göremedim, bu konuda net bilgisi olan var mı

Alemdarali
Genel Müdür
09 Ocak 2024 19:37
kardeşim gönüllü şark için dilekçe ile başvurabilirsin daha önce bu sekilde gidenler oldu ama bir çok gidemeyen de sen dilekçeni yaz gerisi idarenin takdiri

Alemdarali
Genel Müdür
09 Ocak 2024 19:38
aydın merkezdemisin önerirmisin aydın ı
Alemdarali, 1 saat önce
kardeşim gönüllü şark için dilekçe ile başvurabilirsin daha önce bu sekilde gidenler oldu ama bir çok gidemeyen de sen dilekçeni yaz gerisi idarenin takdiri

Nightwish2055
09 Ocak 2024 19:45
aydın merkezdeyim doğrudur abi illa ege bölgesi isteniyorsa denizli manisa izmir afyonda pek aradığını bulamayabilirsin, özellikle şarktan dönüşte gerek ceraim sayısı gerek esnafın tokluğu, gerek meslek içi ve dışındaki insanlar yorabilir, ben karakolda çalışıyorum ulaşım sağlık aktivite izmirden sonra bölgede en iyisi illa egeye geliceksen aydına gel abi
Alemdarali, 1 saat önce
aydın merkezdemisin önerirmisin aydın ı

Alemdarali
Genel Müdür
09 Ocak 2024 20:06
Eyvallah kardeşim aydın izmir arasındayım ilk tercih için bakalım nasip
Nightwish2055, 1 saat önce
aydın merkezdeyim doğrudur abi illa ege bölgesi isteniyorsa denizli manisa izmir afyonda pek aradığını bulamayabilirsin, özellikle şarktan dönüşte gerek ceraim sayısı gerek esnafın tokluğu, gerek meslek içi ve dışındaki insanlar yorabilir, ben karakolda çalışıyorum ulaşım sağlık aktivite izmirden sonra bölgede en iyisi illa egeye geliceksen aydına gel abi
Toplam 4 mesaj

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