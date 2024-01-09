Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 19:34
ek ödeme puanı Hk.
7/1 itfaiye eri kadrosunda çalışıyorum.Ek ödeme puanım kaç olmalı bilgisi olan var mı?

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