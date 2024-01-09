Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 19:45
1'in 3'ü uzman öğretmen maaşı

Merhaba arkadaşlar, bu işten anlayanlara bir sorum olacak. 1'in 3'ü uzman öğretmenim. Ocak maaşım bordroda 41.300 görünüyor. Bes var, sendika var, eş/çocuk yardımı yok. Listeye baktığımda derecesi benden düşük arkadaşların 42-43 bin gibi daha yüksek maaşları olduğunu görüyorum. Bunun sebebi emekli kesintisinin fazla olması mıdır?


Rafaello
Aday Memur
09 Ocak 2024 19:49
Dediğiniz gibi sizden bes ve sendika kesilmiştir ama o arkadaşlar eş yardımı, çocuk yardımı alıyordur. Bes kesintileri yoktur

Aselban19
Aday Memur
09 Ocak 2024 19:51

Teşekkür ederim hocam.


volkanduman
Şef
09 Ocak 2024 20:22

750 civarı bes zaten, küçük çocuk yardımı da eklenirse o seviyelere gelir


63fenci
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 20:53

1.derecede kesinti artıyor maaş düşüyor.2.derecenin maaşı daha yüksek.

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