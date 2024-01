Asıl Sorun Arz-Talep Dengesi.....

Öncelikle tercih yapan tüm aday arkadaşlara büyük geçmiş olsun, atanabilen arkadaşları tebrik eder atanamayan arkadaşlarada umutlarını asla kaybetmemelerini dilerim. Maalesef ki her sınav ve tercih süreçleri böylesine hararetli ve tartışma dolu geçiyor gerçi hepsine alıştık.

Bende maalesef 82,057 puanla atanamadım, tercihlerimde belirttiğim pozisyon ve şehirler taban puanı 86,391 ile kapattı, tabi atanmaya bu kadar yaklaşmışken kılpayı kaçırmak daha büyük bir yıkım ama yapacak birşey yok sonuç ortada, üzülüyormuyum asla üzülmüyorum memuriyette olsa mutsuz olabileceğim bir şehir ve pozisyonda görev yapmaktansa açıkta kalmak her zaman daha iyidir diyorum, bundan sonrada söyleyeceğim ki atanamayan herkes içinde söylüyorum sabırla azimle ve mantıkla yeni maçlara bakmak.

Esas konuya gelecek olursamda merkezi atamalar için girilmesi zorunlu olan KPSS'deki genel yetenek-genel kültür sorularını ele alalım, genel yetenekte matematik, geometri, mantık ve türkçe, genel kültürde tarih, coğrafya ve vatandaşlık sorularından oluşuyor, toplam soru sayısı da 120, önümüzdeki KPSS-2024 sınavında sadece genel yetenek-genel kültür sınavına girecek aday sayısının tahminimce yaklaşık 4 milyon olabileceğini varsayarsak ve bu 4 milyon adayın 2,5 milyonunun da 120 sorudan çok rahat 90 net çıkartabileceğini de varsayarsak 80 bandı bile oldukça zorlanacağa benzer, örneğin sınavlara eskiden girenlerden dinlerdim 80 netle bile puanı 90'ı bulanlar olurmuş çünkü o zamanlar sınava giren aday sayıları 1 milyonu bile geçmezmiş şimdiyse 80 netle 70 puan bile alınamaz, birde her alanın puan ve standart sapma hesaplamaları da kendi içinde farklı değerlendiriliyor örneğin matematik sorularının puan değeriyle türkçe ya da tarih sorularının puan değerleri farkediyor tabi böyle olmasının sebebi sayısal alanlarda doğru cevap verebilme oranının sözel alanlarda doğru cevap verebilme oranına göre çok düşük olması. Bu şartlarda girmesi muhtemel 4 milyon adaydan ancak 400.000 kadarı 90 net çıkartabilsin ki o zaman 80 bandı çok rahat aşılabilsin. Sonuç olarakta her yıl ki kontenjan sayıları, hangi bölüm için kaç kişi alınacağı belli, nitekim devlet her memur olmak isteyene kadro açamazki.