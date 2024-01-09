Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


09 Ocak 2024 20:21
kredi taksit arttırma
Arkadaşlar yeni kredi çektim 150 bin.. 12 ay ve aylık ödemesi yaklaşık 17 bin. Kullandım ama pişman oldum çünkü syşok ödemesi çok. Bunu sonradan taksit arttırabilir mi?

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