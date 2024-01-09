kredi taksit arttırma

Arkadaşlar yeni kredi çektim 150 bin.. 12 ay ve aylık ödemesi yaklaşık 17 bin. Kullandım ama pişman oldum çünkü syşok ödemesi çok. Bunu sonradan taksit arttırabilir mi?

Arkadaşlar yeni kredi çektim 150 bin.. 12 ay ve aylık ödemesi yaklaşık 17 bin. Kullandım ama pişman oldum çünkü syşok ödemesi çok. Bunu sonradan taksit arttırabilir mi?