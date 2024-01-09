Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 20:25
Seyyanen

Biraz önce tv de seyrettim,seyyanen 8077 gelen zamla 12055 olmuş maaşa nasıl etki yapacak


murat_326
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 20:27

Bu konuyla alakalı bir arkadaş ta paylaşmıştı, ona inanmamıştım o arkadaştan çok özür dilerim


THE LIVIRI
Aday Memur
09 Ocak 2024 20:29
Bunun için başlık mı açtın pess yani

murat_326
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 20:30

Kusura bakmayın, tv de duyunca sevindimde

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