Merhaba.. İyi akşamlar arkadaşlar.. Kısa zamanda evlenmek istiyorum.. Hayırlısı ile.. Konu başlığından da anlaşılacağı üzere.. Emekli polis memuruyum.. Malulen emekliyim.. Muğlada yaşıyorum.. Şu anda da özelde çalışmaya devam ediyorum.. Evet.. Kısaca ve özetle uygun biri ile tanışmak istiyorum.. Teşekkürler..

Merhaba.. İyi akşamlar arkadaşlar.. Kısa zamanda evlenmek istiyorum.. Hayırlısı ile.. Konu başlığından da anlaşılacağı üzere.. Emekli polis memuruyum.. Malulen emekliyim.. Muğlada yaşıyorum.. Şu anda da özelde çalışmaya devam ediyorum.. Evet.. Kısaca ve özetle uygun biri ile tanışmak istiyorum.. Teşekkürler..