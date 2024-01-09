Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2024 20:34
Diğer lisansiyerlerin taban ödemesi
Arkadaşlar merhabalar , taban ek ödemesi ebe -hemşire- sağlık teknikeri 0,32 den 0,37 ye yükseldi diğer lisansiyerler diye geçen Psikolog, fizyoterapist,Sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen vs gibi branşlara herhangi bir artırım olmadı. Bu büyük bir haksızlık eğer ses çıkartılmazsa bunun devamı da gelir ve sürekli sağlık lisansiyerleri olarak geri planda kalırız zamanında yüksek puanlarla üniversite kazanıp yüksek KPSS puanlarıyla atanan bu değerli nitelikli lisansiyerlerin hakkı lise-önlisans okumuş bölümlerden taban ödemesi yüksek olacağına daha azalması kabul edilemez lütfen twitterde #Sağlıklisansiyeritabanödeme diye derdimizi anlatmaya çalışalım

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