Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 20:42
BİNGÖL 97 PUANLA ATANAN ?
bingöle memur olarak 2 kişi atanmış önlisans merkezi alımla. tebrik ediyorum bu platformdaysaniz konuşalım müzakere edelim

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