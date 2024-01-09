kadro/derece hesaplaması

arkadaşlar ben; -22/06/2015 tarihinde lise mezunu 13/3 olarak atandım. -03.10.2019 tarihinde görevde yükselme sınavıyla 10/1 vhki kadrosuna atandım. -13.08.2020 tarihinde lisans bitirerek emsal intibakıyla 7/3 oldum. -08.08.2023 tarihinde tekrar unvan değişikliği sınavıyla unvan değişikliği ile 5/1 sosyal çalışmacı kadrosuna atandım. benim emsalim 2015 işe girişli memur 4/1 ken ben 5/1'im. bunun bir sebebi var mı acaba ?

arkadaşlar ben; -22/06/2015 tarihinde lise mezunu 13/3 olarak atandım. -03.10.2019 tarihinde görevde yükselme sınavıyla 10/1 vhki kadrosuna atandım. -13.08.2020 tarihinde lisans bitirerek emsal intibakıyla 7/3 oldum. -08.08.2023 tarihinde tekrar unvan değişikliği sınavıyla unvan değişikliği ile 5/1 sosyal çalışmacı kadrosuna atandım. benim emsalim 2015 işe girişli memur 4/1 ken ben 5/1'im. bunun bir sebebi var mı acaba ?