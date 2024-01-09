Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 21:08
kadro/derece hesaplaması
arkadaşlar ben; -22/06/2015 tarihinde lise mezunu 13/3 olarak atandım. -03.10.2019 tarihinde görevde yükselme sınavıyla 10/1 vhki kadrosuna atandım. -13.08.2020 tarihinde lisans bitirerek emsal intibakıyla 7/3 oldum. -08.08.2023 tarihinde tekrar unvan değişikliği sınavıyla unvan değişikliği ile 5/1 sosyal çalışmacı kadrosuna atandım. benim emsalim 2015 işe girişli memur 4/1 ken ben 5/1'im. bunun bir sebebi var mı acaba ?

8822
Aday Memur
09 Ocak 2024 21:41
kadro derece hesaplamalarinda 3 derece aşağı 3 derece yukari ilerleyebilirsiniz eger calistiginiz kurumda sizin hakkiniz olan derecede yeterli bos kadro yoksa sizin kademe ilerlemenizi bu sekilde yapabilirler eger kurumunuz iptal-ihdas yaparsa o zaman siz de hakkiniz olan dereceye gecebilirsiniz ya da ilerleyen zamanda kademe ilerlemenizi doldurunca sizi direkt 3 lük dereceye getirirler (kadro biriminde calisiyorum o yuzden bilgi vermek istedim)

Salih T.
Aday Memur
09 Ocak 2024 21:43
hocam kadro derecesinde +-3 derece olabileceğini biliyorum ama maaşa esas kadro ve derecem 4/1 olması gerekmez mi sizcede?
8822, 1 saat önce
kadro derece hesaplamalarinda 3 derece aşağı 3 derece yukari ilerleyebilirsiniz eger calistiginiz kurumda sizin hakkiniz olan derecede yeterli bos kadro yoksa sizin kademe ilerlemenizi bu sekilde yapabilirler eger kurumunuz iptal-ihdas yaparsa o zaman siz de hakkiniz olan dereceye gecebilirsiniz ya da ilerleyen zamanda kademe ilerlemenizi doldurunca sizi direkt 3 lük dereceye getirirler (kadro biriminde calisiyorum o yuzden bilgi vermek istedim)

8822
Aday Memur
09 Ocak 2024 21:46
3. derece olmadiginiz sürece maaşınızda fark olmaz diye biliyorum yani 4 yafa 5. derece arasinda maastan yana bi fark yok
Salih T., 1 saat önce
hocam kadro derecesinde +-3 derece olabileceğini biliyorum ama maaşa esas kadro ve derecem 4/1 olması gerekmez mi sizcede?

trsalgado
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 21:53

siz emsalinizi 2015 yılında işe başlayan sosyal çalışmacı olarak hesaplıyorsunuz ancak siz o tarihte ortaöğretim mezunusunuz


Salih T.
Aday Memur
09 Ocak 2024 21:56
doğru değil mi ya? aramızdaki fark onun direkt olarak lisans mezunu sosyal çalışmacı olarak göreve başlaması. şimdi konuyu kavradım hocam. o nüansı kaçırmışım. teşekkür ederim
trsalgado, 57 dk. önce

siz emsalinizi 2015 yılında işe başlayan sosyal çalışmacı olarak hesaplıyorsunuz ancak siz o tarihte ortaöğretim mezunusunuz

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