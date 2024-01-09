Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 21:18
TMO Görevlendirme

Arkadaşlar TMO Edirneye atamam olduğunda geçici görevlendirme Başmüdürlük içindeki ajanslara mı oluyor yoksa örneğin Tekirdağ, Hatay, Kütahya gibi yerlere geçici görevlendirme çıkarmı


Muiddin
Aday Memur
09 Ocak 2024 22:48

https://tmo.gov.tr/kurum-haber/281/tmoda-gorev-yapacak-personele-iliskin-temel-kurallar

Okuyun anlarsınız. Geçici görevlendirme de hatay kğtahya gibi şehir merkezi sayılan yerler olursa şanslısın denilebilir, açık yığında olabilirdi, yani bildiğin düz tarla düz arazi.

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