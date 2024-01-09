Üniversite memurluğu yapan var mı?

Aga kadrona göre değişir ben destek personeliyim okulda öğrenciler eğitim gördüğü için nispeten çok çalışıyorum ve amiriyle ayrı akademisyeniyle ayrı uğraşıyorum ama öğrenci işleri veya personel özlük gibi düz memursan günlük max 1 saat çalışırsın haricinde kurallar bakanlıklara göre daha yumuşaktır yönetimle iyi geçinirsen seni her konuda her türlü idare ederler

Aga kadrona göre değişir ben destek personeliyim okulda öğrenciler eğitim gördüğü için nispeten çok çalışıyorum ve amiriyle ayrı akademisyeniyle ayrı uğraşıyorum ama öğrenci işleri veya personel özlük gibi düz memursan günlük max 1 saat çalışırsın haricinde kurallar bakanlıklara göre daha yumuşaktır yönetimle iyi geçinirsen seni her konuda her türlü idare ederler