Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 21:31
Üniversite memurluğu yapan var mı?

üniversite memurluğu yapan arkadaşlar artıları ve eksiklerinizi yazar mısınız ? Tecrübeleriniz dahilinde üniversitenizide belirtirseniz çok iyi olur müzakere edelim:)


kemal matrak
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:29
Aga kadrona göre değişir ben destek personeliyim okulda öğrenciler eğitim gördüğü için nispeten çok çalışıyorum ve amiriyle ayrı akademisyeniyle ayrı uğraşıyorum ama öğrenci işleri veya personel özlük gibi düz memursan günlük max 1 saat çalışırsın haricinde kurallar bakanlıklara göre daha yumuşaktır yönetimle iyi geçinirsen seni her konuda her türlü idare ederler

Emin GÜNDÜZ
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:31
Evet ben düz memurluk kazandım GİH ten ve merak için sormuştum cevabınız için teşekkür ederim şubatta başlayacağım nasibse
kemal matrak, 10 saat önce
Aga kadrona göre değişir ben destek personeliyim okulda öğrenciler eğitim gördüğü için nispeten çok çalışıyorum ve amiriyle ayrı akademisyeniyle ayrı uğraşıyorum ama öğrenci işleri veya personel özlük gibi düz memursan günlük max 1 saat çalışırsın haricinde kurallar bakanlıklara göre daha yumuşaktır yönetimle iyi geçinirsen seni her konuda her türlü idare ederler

kemal matrak
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:36
GİH olman senin için çok avantajlı ben YHS dayım yükselmek için bile GİH e geçmem gerekiyor adına sevindim dostum düz memur olmanın tadını işe başlayınca anlarsın yapacağın iş belli sorumlu olduğun kişi belli benim gibi her işe koşmazsın oturursun masanın başına işini yapar keyfine bakarsın kimse de karışamaz bir de şehir önemli büyükşehirde değilsindir umarım(istanbul,izmir,ankara) hem resmiyet hatsafhada olur kendi arkadaşlarımdan biliyorum hem de geçimin zor olur onun dışında hele taşrada olursan bak keyfine :)
Emin GÜNDÜZ, 10 saat önce
Evet ben düz memurluk kazandım GİH ten ve merak için sormuştum cevabınız için teşekkür ederim şubatta başlayacağım nasibse

Emin GÜNDÜZ
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:37
muş üniyi kazandim cevap verip ilginlendin Allah razı olsun
kemal matrak, 10 saat önce
GİH olman senin için çok avantajlı ben YHS dayım yükselmek için bile GİH e geçmem gerekiyor adına sevindim dostum düz memur olmanın tadını işe başlayınca anlarsın yapacağın iş belli sorumlu olduğun kişi belli benim gibi her işe koşmazsın oturursun masanın başına işini yapar keyfine bakarsın kimse de karışamaz bir de şehir önemli büyükşehirde değilsindir umarım(istanbul,izmir,ankara) hem resmiyet hatsafhada olur kendi arkadaşlarımdan biliyorum hem de geçimin zor olur onun dışında hele taşrada olursan bak keyfine :)

kemal matrak
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:39
Aga hayırlı olsun sevindim adına aklına takılan olursa yazabilirsin
Emin GÜNDÜZ, 10 saat önce
muş üniyi kazandim cevap verip ilginlendin Allah razı olsun

Emin GÜNDÜZ
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:40
eyvallah kardeşim sagolasin
kemal matrak, 10 saat önce
Aga hayırlı olsun sevindim adına aklına takılan olursa yazabilirsin
Toplam 6 mesaj

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