Rapor alan bir memur yurt dışına çıkabilir mi?

Merhabalar.

1-Bir devlet memurunun 1 yıl içerisinde alabileceği maksimum raporlu gün sayısı var mıdır? Böyle bir sınır var mı? ( aile hekimi raporu veya Heyet raporu )

2-Rapor alan bir devlet memuru yıllık izin vs. kullanmadan, sadece rapor tarihindeki günler içerisinde, yurt dışına çıkarsa ( 5 gün 10 gün 20 gün vs.) bunun yaptırımı en fazla ne olur?

3-Heyet raporu için de normal rapor şartları geçerli midir?

Bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.