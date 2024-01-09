Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 21:39
Rapor alan bir memur yurt dışına çıkabilir mi?

Merhabalar.

1-Bir devlet memurunun 1 yıl içerisinde alabileceği maksimum raporlu gün sayısı var mıdır? Böyle bir sınır var mı? ( aile hekimi raporu veya Heyet raporu )

2-Rapor alan bir devlet memuru yıllık izin vs. kullanmadan, sadece rapor tarihindeki günler içerisinde, yurt dışına çıkarsa ( 5 gün 10 gün 20 gün vs.) bunun yaptırımı en fazla ne olur?

3-Heyet raporu için de normal rapor şartları geçerli midir?

Bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYüksek disiplin kurulu itirazYargıtay'da dosyası olanlarBel fıtığıMüfettiş raporlarını birbirini tutmamasiYürütmeyi durdurmaBaşkalarından EFT/havale almak sorun olur mu?

Sözlük

süt reçeli akımı 3 defibrilasyon 1 eyüp sultan 2 tekvin 2 Renjiro 7 magnolia tatlısı 2 apartman aidatı 3 git ve insanlara sevgiyi anlat 1 şantaj 3 Halka Arz 1

Son Haberler

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde depremTogg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesindeTürkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki kişi Kosova'da yakalandıİstanbul Havalimanı günlük uçuşta yeni yıla zirvede başladıHSK Üyeliği başvuruları başladı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!