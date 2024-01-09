KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 21:47
GSB de gençlik çalışanı olmak mı yoksa belediyede memurluk mu ?

Hangisi daha avantajlı ? ikisi de 657 ile atanıyor.

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