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09 Ocak 2024 22:00
Bugün Kaç Kadın Baktı?

2 gün önce pembe panjur'a gold üye oldum 2000 bayan üyeye mesaj gönderdim, 2000 bayan mesajımı okudu, 2000 bayan profilime baktı, 0 bayan mesaj iletti :)))))))

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