Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


09 Ocak 2024 22:22
atanma süreci
İlk kez atanacak biri belgeleri teslim ettikten sonra güvenlik ve arşiv araştırması maksimum gün süreleri belirtilmiş . Merak ettiğim minimum kaç gün içinde işbaşı yapar. işi bırakma atanacagimiz şehirde kiralık ev arama icin neyi beklemeliyiz

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