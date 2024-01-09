Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 22:37
Gorevde yukselme eş durumu

Eşim memur görevde yükselme sınavını kazandı tercihlerde başka bı şehir çıkarsa eş durumundan geri gelebilir mi ama ben çalışmıyorum 360 gün sigortalı bı işte çalışıyor mu olmam gerekiyor

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