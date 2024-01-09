Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 22:38
DHMİ son merkezi alımda İİBF taban kaçla kapatır?
geçmis senelerdeki kpss 3. merkezi alımlarda DHMİ kurumumun , İİBF mezunu 88 ile kapattığını hatırlamıyorum

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?EÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.2023/2 merkezi atamaDHMİ ye atananlarTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkTMO Deneme süresi2023/2 Türk şeker YozgatDHMİ Çalışanları BurayaDHMİ 2023/2 ataması657 'den(4/A) 399'a (KİT) kurumlar arası nakil mümkün mü?

Sözlük

sahibinden 1 sümer kabartmalarındaki çantalar 5 İyi geceler sözlük 3 çatal peçete nezaketi 3 İzmir 3 istanbulda memur olmak 2 bakacaz 4 ne kadar yalnızsınız 1 wooden boy adası 1 12 asker şehidimiz 2

Son Haberler

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde depremTogg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesindeTürkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki kişi Kosova'da yakalandıİstanbul Havalimanı günlük uçuşta yeni yıla zirvede başladıHSK Üyeliği başvuruları başladı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!