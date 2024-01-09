KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 22:40
Mülakatlarda KPSS puanı

Merhaba arkadaşlar , Mülakatlarda KPSS puanı etkili midir?

Şöyle ki ; Bir aday Kpss'den 90 almış, diğer aday ise 75 almış diyelim.

Bu ikisinin de mülakatı iyi geçmiş. Ama 75 Alan adayın mülakatı bir miktar daha iyi geçmiş olsun . Bu durumda Kpss' den 75 alan mı yoksa 90 alan mı kazanır Mülakatı?

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