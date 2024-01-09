teknisyen üst öğrenim hak tazminat

merhabalar teknik hizmetler sınıfında teknisyen görevi yapmaktayım.Lisans olarak kimya bölümünü bitireceğim.Kimyagerlik yapmasam da teknisyen olarak yine de kimyagerlerin aldığı hak ve tazminatlardan yararlanabilir miyim ? teşekkürler

merhabalar teknik hizmetler sınıfında teknisyen görevi yapmaktayım.Lisans olarak kimya bölümünü bitireceğim.Kimyagerlik yapmasam da teknisyen olarak yine de kimyagerlerin aldığı hak ve tazminatlardan yararlanabilir miyim ? teşekkürler