Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 22:43
teknisyen üst öğrenim hak tazminat
merhabalar teknik hizmetler sınıfında teknisyen görevi yapmaktayım.Lisans olarak kimya bölümünü bitireceğim.Kimyagerlik yapmasam da teknisyen olarak yine de kimyagerlerin aldığı hak ve tazminatlardan yararlanabilir miyim ? teşekkürler

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