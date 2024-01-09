Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
8 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı.Akape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?9 Ocak 2024 Ek Dersler Hala YatmadıYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınSaglik mazeret tayini basvurum kabul edildi ama?İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Ek dersten haber varMemur emeklisine aylık bağlama oranı %44
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!