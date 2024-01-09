Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 22:49
İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?

Ünlü filozof Aristo zamanında işitenler vardır muhakkak, dersler bugünün açık hava tiyatrosu olarak bilinen bir mekanda (gelmedi dilimin ucuna) işlenirmiş ve süre müre diye bir konu dahi yaşanmazmış. Diyeceksiniz ki modern dünyada bu nasıl olacak? Belirteyim izninizle, mesela üniversiteye devam zorunluluğu taşımadan ders okutan okullar var mı? gayet tabi var. Gece okulları var mı? o da var. Açıköğretim ve dıştan bitimeler var mı? EVET VAR.

Aynı uygulama çok küçük seviye sınıfları hariç bizde de uygulanabilir. Neden olmasın ki!? Öğrenci zaten ders amacıyla okula gelmiyor, o halde bırakalım da evinde bari çalışsın.

Bence çok daha verimli olur. Okul böyle öğrenci grupları için tam ters etki yapıyor ve okumak istemeyen öğrenci grubunca ders çalışmak, dersi derste anlamak isteyen öğrencilerin önü tıkanıyor alenen

İlkokul hariç Okul Devamsızları Kaldırılsın...'dan yanayım fikren,ilmen,bilmen gerekli dayanakları tartışalım.


kamuran15
Müsteşar
09 Ocak 2024 23:01

Zorunlu Eğitim= Sorunlu Eğitim.

o kısmı elimizde kalsın. Ben burada başka bişeyden söz ediyorum. Diğer konuda hocamız'ın da atıfta bulunduğu gibi "EVDEN EĞİTİM HAKKI" zorunlu ve sorunlu eğitimin kısa vadede bile olsa çözümü olabilir.

Düşünelim ki istemeye.istemeye okula giden öğrencinin, kendine bir hayrı var mı, okul ortamına getirdiği sorun ortada mı, peki düzelme eğilimi de yoksa neden bu çocugu zorla okulda tutalım...

En başta okumak istemeyen çocuğun kendine kötülük edilmiş olmuyor mu? Belki dış ortamda daha faydalı ve verimli şekilde çalışacak

Bu da mümkün değilse en azından bir işe yatkınlık sağlayacak, belki bir esnaf olacak, lakin "Ağaç yaş iken eğilir" düsturuna kafa tutmamızın önü bari alınacak. İlerisi adına hem o öğrenci hem de okul toplumu rahat edecek.

Bırakalım ya son verelim şu devam zorunluluğuna veslm.


errraayn
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:08

Destekkk, okumayacak öğrenci mesleki eğitime yöneltilmeli.. Tamircilik, fırıncı gibi... temel eğitim herkesin hakkı tamam, ama ilkokuldan sonra disiplin kurulu kararıyla açık ortaokula yönlendirme gibi veya devam zorunluluğunu kaldırma gibi birşey olmalı..


elifogtmn
Aday Memur
09 Ocak 2024 23:19

Sorunlu öğrenci grupları icin çok güzel akledilmiş, çok dogru bir uygulama olur. Okul devam durumu 2'ye ayrılarak bu türden öğrencilerin ortaokulu veya liseyi dışarıdan okumalarının bir şeklde önü açılmalıdır. okullar şu anda ringonun ahırından farksiz halde


Teknososyal
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 23:26

çok geç kalindi çok,

şimdi mevcut yönetim diyecektir ki, vay efenim siz çocuğun eğitim hakkını mı ihlal etmek istiyorsunuz, elin körü diyeceksin başka değil


miyalin
Memur
09 Ocak 2024 23:29

DESTEKLİYORUM bir düzenleme getirilmesi şart kesinlikle, okullar okul çıktı her naneye (!) benzedi ne yazık ki


miyalin
Memur
09 Ocak 2024 23:31

okullar okul olmaktan çıktı her naneye (!) benzedi ne yazık ki


kimuni
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 23:34

bu sorular bu konu başlıkları nerden türüyor bilmiyorum ama bu konuyu cevaplayayım:

evet bence haklı (başlık sahibi) ancak eksikler gözlemliyorum. öğretmenin etki ve yetki alanı genişletilmeli. sözgelimi somutlama yapmak için şunu söyleyeceğim: öğretmen notu yüksek vermek zorunda bırakılmamalı. sınavlar disiplinli ve tam donanımlı olmalı. yoksa başka türlü gelişemeyiz. Zaten ortalık niteliksiz - işsiz mezunlarla dolu.


cooling
Memur
09 Ocak 2024 23:34

keşke yapsalar lakin akabe eğitime musallat bir çatıdır !!!


fibermen
Genel Müdür
09 Ocak 2024 23:41

Aristo, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos Antik Kentinde açık havada ders işlermiş. Tabi muhtemelen:) devam zorunluluğu da yokmuştur. İşin espirisi bir yana kesinlikle mantıklı olur, da AKABE illeti yapmaz


kimuni
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 23:48

gülmekten koptumm hahaha :D :D :D

fibermen, 50 dk. önce

Aristo, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos Antik Kentinde açık havada ders işlermiş. Tabi muhtemelen:) devam zorunluluğu da yokmuştur. İşin espirisi bir yana kesinlikle mantıklı olur, da AKABE illeti yapmaz


fibermen
Genel Müdür
09 Ocak 2024 23:53

gördüğüm kadarıyla mıknatıs gibi çekiyorsun makarnayi :))) böyle başlıklar niye açılır da filan deyip, sonuna uydurmaca 1/2 güzelleme serpiştimenden belli marka.

kimuni, 43 dk. önce

gülmekten koptumm hahaha :D :D :D


fibermen
Genel Müdür
09 Ocak 2024 23:56

"öğretmenin etki ve yetki alanı genişletilmeli." yok yav :))

Sence öğretmende etki yetki bırakmış olabilirler mi az düşün

De işte !:)

kimuni, 57 dk. önce

bu sorular bu konu başlıkları nerden türüyor bilmiyorum ama bu konuyu cevaplayayım:

evet bence haklı (başlık sahibi) ancak eksikler gözlemliyorum. öğretmenin etki ve yetki alanı genişletilmeli. sözgelimi somutlama yapmak için şunu söyleyeceğim: öğretmen notu yüksek vermek zorunda bırakılmamalı. sınavlar disiplinli ve tam donanımlı olmalı. yoksa başka türlü gelişemeyiz. Zaten ortalık niteliksiz - işsiz mezunlarla dolu.


kimuni
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 00:00

hahaha dur sana ne diyeceğim :

hani kabul olacağını bilseymişim şöyle sözleri aynı ve tıpkı karşınızdaymışmışım gibi söylemeyi çok isterdim :

keşke arkadaslık kuralları çerçevesinde sizin gibi bir arkadası da arkadaslarım listesine ekleyebilseymişim :D :D :D

ya o neydi öyle makarnayı mıknatıs gibi çekmek filan. yoksa sadece makarnayı diil başka şeyler de çekebiliyorum :D :D :D

ama eğer üstteki arzuhalimi ciddiyete alıp kabul etmek niyetine girişecek olur iseniz şunu bilmenizi istirham ederim efenim :

dikkat, çok kadim bir kişiliğim vardır :D :D :D

fibermen, 38 dk. önce

gördüğüm kadarıyla mıknatıs gibi çekiyorsun makarnayi :))) böyle başlıklar niye açılır da filan deyip, sonuna uydurmaca 1/2 güzelleme serpiştimenden belli marka.


muallimi-sani
Şef
10 Ocak 2024 00:01

Israr ediyorum, "Ders saatleri 30 dk olsun haftalık ders sayısı azalsın."

Ciddi manada olumlayıcı bir ETKİ yaşanacaktır.


kimuni
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 00:02

kalmadı ben de onu diyorum iştecik :D zaten geniş olsaydı daha genişi xxl olurdu heralde :D

fibermen, 35 dk. önce

"öğretmenin etki ve yetki alanı genişletilmeli." yok yav :))

Sence öğretmende etki yetki bırakmış olabilirler mi az düşün

De işte !:)


Mebgov.tr
Aday Memur
10 Ocak 2024 00:04

ÇOK GÜZEL OLUR FAKAT KATİYYEN YAPMAZ BU YÖNETİM


atahoca
Genel Müdür
10 Ocak 2024 00:22

Zorunlu eğitim başta okuryazarlığı artırmak, rejimin istediği düşüncede insanlar yetiştirmek için ortaya konulmuştur. Ülkemizde bunlara ek olarak AB uyum yasaları, çocukların bakıcılık ve güvenlik ihtiyaçlarını gidermek gibi nedenler eklenebilir.

Bununla beraber herkesin okullarda bulunması ya da herkesin her okul tipine herhangi bir sorumluluk ve nitelik taşımadan gidebilmesi okullarda başarıyı olumsuz olarak etkilemektedir. En azından Şube Öğretmenler Kurulu bu işte etkili olmalıdır.

Okullarda yaşanan akran zorbalığı, kötü alışkanlıklara başlama, küçücük yaşlarda cinsel ilişkiye kadar giden davranışlar, seviyesinin ve ilgisinin dışındaki okulda bulunmayla yaşanan psikolojik sıkıntılar ve bu sıkıntıyı dışarı yansıtma gibi sorunlar sistemin başarısını göstermektedir(!)

Alman ekolü bilmem ne sistemine bakılıp revize edilmeli diyecektim ama oralarda dahi eğitim sürelerinin çok uzun olduğunu düşünüyorum.


farzettikki
Genel Müdür
10 Ocak 2024 00:27

Rejim dedi mi eğitimin hayrına her beklenti sıfırlanıyo maalesef

atahoca, 9 dk. önce

Zorunlu eğitim başta okuryazarlığı artırmak, rejimin istediği düşüncede insanlar yetiştirmek için ortaya konulmuştur. Ülkemizde bunlara ek olarak AB uyum yasaları, çocukların bakıcılık ve güvenlik ihtiyaçlarını gidermek gibi nedenler eklenebilir.

Bununla beraber herkesin okullarda bulunması ya da herkesin her okul tipine herhangi bir sorumluluk ve nitelik taşımadan gidebilmesi okullarda başarıyı olumsuz olarak etkilemektedir. En azından Şube Öğretmenler Kurulu bu işte etkili olmalıdır.

Okullarda yaşanan akran zorbalığı, kötü alışkanlıklara başlama, küçücük yaşlarda cinsel ilişkiye kadar giden davranışlar, seviyesinin ve ilgisinin dışındaki okulda bulunmayla yaşanan psikolojik sıkıntılar ve bu sıkıntıyı dışarı yansıtma gibi sorunlar sistemin başarısını göstermektedir(!)

Alman ekolü bilmem ne sistemine bakılıp revize edilmeli diyecektim ama oralarda dahi eğitim sürelerinin çok uzun olduğunu düşünüyorum.

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