İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?

Ünlü filozof Aristo zamanında işitenler vardır muhakkak, dersler bugünün açık hava tiyatrosu olarak bilinen bir mekanda (gelmedi dilimin ucuna) işlenirmiş ve süre müre diye bir konu dahi yaşanmazmış. Diyeceksiniz ki modern dünyada bu nasıl olacak? Belirteyim izninizle, mesela üniversiteye devam zorunluluğu taşımadan ders okutan okullar var mı? gayet tabi var. Gece okulları var mı? o da var. Açıköğretim ve dıştan bitimeler var mı? EVET VAR.

Aynı uygulama çok küçük seviye sınıfları hariç bizde de uygulanabilir. Neden olmasın ki!? Öğrenci zaten ders amacıyla okula gelmiyor, o halde bırakalım da evinde bari çalışsın.

Bence çok daha verimli olur. Okul böyle öğrenci grupları için tam ters etki yapıyor ve okumak istemeyen öğrenci grubunca ders çalışmak, dersi derste anlamak isteyen öğrencilerin önü tıkanıyor alenen

İlkokul hariç Okul Devamsızları Kaldırılsın...'dan yanayım fikren,ilmen,bilmen gerekli dayanakları tartışalım.