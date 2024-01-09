Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 23:09
3600 Geldi, Ne Oldu?

Emekli maaslarina büyük fayda saglaması beklenen 3600 ek gösterge büyük fiyasko oldu.

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