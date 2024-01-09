KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 23:20
Dhmi İş Makinesi Sürücüsü

Merhabalar, Dhmi İş Makinesi Sürücüsü kadrosuna atandım. Acaba maaş, statü ve iş tanımı hakkında bilgisi olanlar bilgi verebilirler mi ?

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