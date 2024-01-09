Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


09 Ocak 2024 23:38
2024 Genel Atamasına Tabii Olanlar

Selamın Aleyküm, bu sene şarka gidecek olan personelin tercih işlemleri ne zaman açılacak acaba bilgisi olan var mı ?

Bir de geçen sene şark sırası bizim sicile gelmemesine rağmen tercih yaptırdılar deprem oldu diye.

Acaba bu sene kaç bin sicile gelir bilgisi olan meslektaşım var mıdır ?

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